FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer AG hat sich eine Reservekreditlinie über 4,5 Milliarden Euro gesichert. Sie löst eine Reservelinie über 3,5 Milliarden Euro vom März 2011 ab, die niemals gezogen wurde, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, wobei eine zweimalige Verlängerung um je ein Jahr möglich ist.

Die Fazilität stieß laut Bayer auf großes Interesse bei Banken. Die Ausschreibung der Kreditlinie habe Bayer - anders als in der Vergangenheit - in Eigenregie koordiniert. Insgesamt hätten sich 23 Institute zu jeweils gleichen Teilen an der Kreditlinie beteiligt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2018 07:03 ET (12:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.