FRANKFURT (Dow Jones)--SGL Carbon hat von BMW den Auftrag zur Lieferung von Carbonfasern für das Elektroauto iNext erhalten, das 2021 auf den Markt kommen soll. Zudem werde das Unternehmen textile Halbzeuge für verschiedene Bauteile liefern. Finanzielle Details nannte das im SDAX notierte Unternehmen nicht. Die Lieferungen sollen voraussichtlich 2021 beginnen und sich über die gesamte Fahrzeuglaufzeit erstrecken.

"Bezogen auf die voraussichtlich insgesamt eingesetzte Menge an Carbonfasern handelt es sich im Bereich der Elektrofahrzeuge unseres Wissen nach um das branchenweit zweitgrößte Serienprojekt nach dem BMW i3", so Andreas Wüllner, President Composites - Fibers & Materials (CFM) der SGL Carbon. Die Carbonfasern sollen im Werk in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington entstehen.

BMW hat schon vor Jahren die Elektroautos i3 und den größeren i8 auf den Markt gebracht, bei denen die Fahrgastzellen aus einem mit Kohlenstofffasern verstärkten Kunststoff bestehen, dem sogenannten Carbon. Die Modelle sind deshalb besonders leicht, so dass sie mit einer Batterieladung größere Strecken zurücklegen können. Mit SGL haben die Münchener ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet und das Karbonfaserwerk in den USA aufgebaut.

December 18, 2018

