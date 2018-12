Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat JCDecaux mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Werbekonzern zeichne sich neben dem attraktiven Markt für Außenwerbung unter anderem durch ein sehr gutes Management und eine starke Bilanz aus, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das kommende Jahr könnte für die Franzosen aber dennoch schwierig werden./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 00:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000077919