Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Zalando nach einer Gewinnwarnung von Asos auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die reduzierten Geschäftsziele des britischen Wettbewerbers seien hausgemacht, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern lasse die Gewinnwarnung nur geringe Rückschlüsse auf die jüngste Performance des deutschen Online-Modehändlers zu. Zalando dürfte während der Black-Friday-Verkaufsperiode erfolgreich gewesen sein./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-12-18/13:42

ISIN: DE000ZAL1111