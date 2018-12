Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst Gaurav Jain passte seine Prognosen für den britischen Tabakkonzern laut einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngsten Entwicklungen im US-Geschäft sowie an den Devisenmärkten an./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0002875804