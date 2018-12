Das Analysehaus Independent Research hat Linde mit "Halten" in die Bewertung aufgenommen. Die neu fusionierte Linde plc sei mit zwei grundsoliden, sich regional und strukturell gut ergänzenden Unternehmensgruppen an den Start gegangen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die von den Wettbewerbsbehörden auferlegten Anteilsverkäufe böten Potenzial nach oben./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / 12:10 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-12-18/13:49

ISIN: IE00BZ12WP82