Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Management des Werbe- und Medienkonzerns habe sie ihre Ergebnisprognosen für 2019 und 2020 reduziert, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet sei JCDecaux die weltweite Nummer eins im Segment Außenwerbung und glänze durch seine geographisch breite Aufstellung und sein organisches Wachstum./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000077919