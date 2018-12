Elsfleth (ots) - Stellungnahme für die Medien



- Gorch Fock-Sanierung innerhalb des bestehenden Zeit- und Budgetplanes möglich - Auftragsdurchführung wird unabhängig untersucht - Umfassende, zusätzliche Compliance-Maßnahmen beschlossen



Nachdem sich in den letzten Tagen intensiv ein Überblick im Zusammenhang mit den im Raume stehenden Vorwürfen verschafft wurde, hat am gestrigen Montag der Aufsichtsrat der Traditionswerft gemeinsam mit dem Vorstand einen umfassenden Maßnahmenkatalog beschlossen. Ziel ist es vor allem auch, den ordnungsgemäßen Abschluss der Sanierungsarbeiten des Marine-Segelschulschiffs Gorch Fock sicherzustellen.



Zentrales Ergebnis des Aufsichtsratstreffens war, dass die Sanierung der Gorch Fock durch die Elsflether Werft auf Basis der definierten Anforderungen des Marinearsenals innerhalb des bestehenden Zeit- und Budgetplanes erfolgreich abgeschlossen werden kann. Sowohl das mit dem Marinearsenal vereinbarte Sanierungsbudget als auch der Zeitplan ist nach Einschätzung der Elsflether Werft nicht gefährdet.



Zugleich beschloss der Aufsichtsrat die sofortige Einleitung einer unabhängigen Untersuchung durch eine renommierte Kanzlei aus Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern zur vollständigen Aufklärung der erhobenen Vorwürfe. Eine erste Bestandaufnahme bestätigte, dass der Verdacht der Vorteilsnahme eines Mitarbeiters des Marinearsenals bereits aufgrund von dessen begrenzter Zuständigkeit nicht in Zusammenhang mit den Kostensteigerungen bei der Sanierung der Gorch Fock steht.



Ferner werden das existierende Compliance System strengstens überprüft sowie umgehend umfangreiche zusätzliche Maßnahmen eingeleitet, um in jedem Fall eine zuverlässige und rechtmäßige Abwicklung "eines jeden" Auftrags wie auch der laufenden Arbeiten sicherzustellen.



Eine der Maßnahmen ist die umgehende Beauftragung eines externen Rechtsanwalts als unabhängige Ombudsstelle für Hinweisgeber. Auch personelle Maßnahmen werden unverzüglich eingeleitet.



Das Unternehmen beabsichtigt alles Erforderliche zu tun, um das uneingeschränkte Vertrauen, natürlich auch der Marine, in die Elsflether Werft bestmöglich wiederherstellen zu können.



Weitere Stellungnahmen wird die Werft zu diesem Zeitpunkt nicht abgeben.



