Wien (www.fondscheck.de) - Der neue DWS-Chef Asoka Wöhrmann richtet den Fondsanbieter auch unterhalb der obersten Führungsebene in wesentlichen Teilen neu aus, so die Experten von "FONDS professionell".Bereits Ende November habe Wöhrmann, der seit knapp zwei Monaten an der Spitze des Asset Managers stehe, zwei Vertraute in die Geschäftsführung berufen. "Im nächsten Schritt bin ich entschlossen, Funktionen rund um unsere Geschäftsführung zu etablieren, die unserem formellen Entscheidungsgremium dabei helfen, die DWS global koordiniert zu führen", heiße es in einer internen Nachricht Wöhrmanns an seine Mitarbeiter, die FONDS professionell ONLINE vorliege. ...

