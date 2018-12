Paris (ots/PRNewswire) -



Die URGO-Gruppe erhält mit ihrem Geschäftsbereich Urgo Medical den Prix Galien France 2018 für Medizinprodukte für UrgoStart®, die erste Wundauflage mit nachgewiesener klinischer Wirksamkeit bei der Behandlung von chronischen Wunden, insbesondere bei der Heilung von Wunden in Folge des diabetischen Fußsyndroms. Eine prestigeträchtige Anerkennung für die F&E-Teams der URGO-Gruppe, die die Innovation im Dienste der Patienten stets in das Zentrum ihrer Forschung gestellt hat.



Urgo Medical: Innovation als Kern der DNA



Die URGO-Gruppe wendet jedes Jahr 25 Millionen Euro für F&E auf, hauptsächlich im Bereich Wundversorgung von chronischen Wunden.



"Der renommierte Prix Galien ist die Belohnung für 6 Jahre gemeinsame Arbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Abteilung Forschung und Entwicklung haben viel Zeit und Know-how in die Entwicklung dieser innovativen UrgoStart®-Wundauflage investiert", erklärt Hervé Le Lous, CEO der URGO-Gruppe. "Unser Ziel ist, noch mehr Patienten und in viel kürzeren Zeiten zu heilen, was einen wesentlichen Nutzen für Patienten und Pflegekräfte und für die ganze Gemeinschaft bringt".



UrgoStart®: Eine Innovation für die Heilung von diabetischen Fußulzera



Mit fast 425 Millionen erkrankten Menschen weltweit ist Diabetes eine echte stille Epidemie, die immer mehr um sich greift[1]. Fast jeder vierte Diabetes-Patient entwickelt mindestens einmal in seinem Leben eine schlecht heilende Wunde am Fuß[2].



Jeder Tag mit einer solchen Wunde ist mit einem hohen Infektionsrisiko verbunden, das bis zu einer Amputation oder sogar bis zum Tod des Patienten führen kann.



Mit einer Amputation alle 20 Sekunden ist Diabetes heute die häufigste Ursache für eine Amputation weltweit[2].



Angesichts dieser Daten initiierte Urgo Medical die europäische Explorer[3]-Studie, deren Ergebnisse im März 2018 in der Fachzeitschrift The Lancet Diabetes & Endocrinology veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse haben die Wirksamkeit von UrgoStart® nachgewiesen: 60 % mehr Wunden heilten im Vergleich zu einer gut durchgeführten Standardbehandlung und die Wundheilungszeit wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Wundheilungszeit von 180 Tagen in der Vergleichsgruppe um 60 Tage verkürzt.



Als erste Wundauflage, die als "lokale Behandlung" bezeichnet wird, ist UrgoStart® eine international anerkannte französische Innovation, die nun mit dem Prix Galien ausgezeichnet wurde.



