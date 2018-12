USU-Software AG: Projektverschiebungen machen Prognoseanpassung erforderlich DGAP-Ad-hoc: USU Software AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung USU-Software AG: Projektverschiebungen machen Prognoseanpassung erforderlich 18.12.2018 / 14:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mehrere für das vierte Quartal 2018 avisierte Großprojekte - vorwiegend in den USA - werden aus heutiger Sicht nicht mehr im aktuellen Quartal 2018 abgeschlossen werden können. Trotz fortgeschrittener Vertragsverhandlungen erwartet der Vorstand, dass die finale Auftragsvergabe erst 2019 erfolgen wird. Da diese Projekte ein Gesamtlizenzvolumen von ca. 2-3 Mio. Euro aufweisen, passt der Vorstand die Planung für 2018 entsprechend an. Demnach wird sich der konzernweite Umsatz auf etwa 89-91 Mio. Euro belaufen, während das Bereinigte EBIT bei ca. 4-5 Mio. Euro liegen wird. "In den vergangenen Jahren haben wir eine Vielzahl namhafter Kunden in den USA gewinnen können und sind aktuell auch in positiven Verhandlungen mit den neuen Interessenten. Allerdings dauert der formale Entscheidungsprozess bei diesen Projekten deutlich länger als erwartet", erläutert der Vorstandsvorsitzende der USU Software AG, Bernhard Oberschmidt. Aufgrund der weit fortgeschrittenen Gespräche rechnet der Vorstand mit einer Auftragserteilung für die Mehrzahl der Projekte in 2019. Parallel dazu konnte außerdem das Wachstum im Segment IT Servicemanagement deutlich ausgebaut werden, so dass die Planzahlen für 2019 eine Steigerung des Gesamtumsatzes in Höhe von 98-101 Mio. Euro sowie des Bereinigten EBIT von 7,5-10 Mio. vorsehen. Diese Unternehmensmitteilung ist unter https://www.usu.de abrufbar. Kontakt: USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Spitalhof D-71696 Möglingen Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909 E-Mail: t.gerick@usu-software.de 18.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759633 18.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A0BVU28 AXC0170 2018-12-18/14:33