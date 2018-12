Heimo Scheuch, Vorstandschef des Baustoffkonzerns Wienerberger, über seine Vorbereitungen auf den Brexit, mögliche Immobilienblasen und die Folgen maroder Infrastruktur.

WirtschaftsWoche: Wienerberger hat 14 Werke in Großbritannien. Stimmt es, dass Wienerberger bereits Lagerflächen für den Fall eines harten Brexit, also eines Ausscheidens Großbritanniens ohne Übereinkommen, angemietet hat? Und wie groß ist Ihre Sorge angesichts der sich anbahnenden Brexit-Turbulenzen?

Heimo Scheuch: Aus rein persönlicher Sicht bedaure ich das Austreten Großbritanniens aus der EU zutiefst, weil das Land eine enorme Bereicherung für Europa ist. Auch wirtschaftlich ist Großbritannien für Wienerberger sehr bedeutend. Wie Sie richtig sagen, betreiben wir in Großbritannien 14 Standorte, die 24 Stunden am Tag in Betrieb sind. Bei dieser Größenordnung ist eine Just-In-Time-Delivery unumgänglich: Zubehör- und Ersatzteile müssen auf die Minute genau vor Ort sein, ganz egal ob sie aus England oder vom Kontinent geliefert werden. Im Fall eines harten Brexits könnte es zu längeren Staus an der Grenze kommen. Davon wären natürlich auch unsere Zulieferer betroffen. Deshalb lagern wir wichtige Ersatzteile bereits auf Vorrat. Zudem liefert Wienerberger in großem Umfang Produkte aus Belgien und den Niederlanden nach Großbritannien. Bei diesen Lieferungen können wir uns Logistikprobleme nicht leisten. Im Fall der Fälle könnten wir diese Produkte auf angemieteten Lagerflächen vorrätig halten. Noch sind das aber nur Pläne. Aber wir können sie jederzeit ausrollen und umsetzen.

Großbritannien ist ja nicht der einzige Markt für Wienerberger, der von Unsicherheiten geprägt ist. Auch in den USA sind sie höchst aktiv. Wie sehr wird Wienerberger von dem Handelskonflikt getroffen?

Wienerberger hat zehn Standorte in den USA. Allerdings produzieren wir lokal in den USA und vertreiben unsere Produkte auch lokal innerhalb des Landes. Von daher haben wir keinerlei Risiken durch Handelshemmnisse. Auswirkungen gäbe es nur, wenn es in den USA wirtschaftlich zu einem substantiellen Abschwung käme.

