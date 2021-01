DJ EANS-News: Wienerberger verlängert Funktionsperiode des Vorstandsvorsitzenden Heimo Scheuch

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Vorstand/Stellungnahmen Wien - 19. Jänner 2021 * Wienerberger Aufsichtsrat verlängert Funktionsperiode des Vorstandsvorsitzenden Heimo Scheuch auf 5 Jahre bis 31. Dezember 2025 * Aufsichtsrat unterstützt ambitionierten Wachstumskurs des Unternehmens Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG hat beschlossen, das Vorstandsmandat von Vorstandsvorsitzenden Heimo Scheuch (54) auf fünf Jahre zu verlängern. Die aktuelle Funktionsperiode läuft damit bis zum 31. Dezember 2025. Heimo Scheuch leitet seit 2009 die Wienerberger Gruppe als Vorstandsvorsitzender und hat wesentlich die Entwicklung Wienerbergers zu einem führenden Anbieter von smarten, innovativen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur mitgestaltet. Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Wienerberger hat sich in den letzten Jahren ausgezeichnet entwickelt. Wir haben 2019 die besten Ergebnisse der 200-jährigen Unternehmensgeschichte erwirtschaftet und auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie eindrucksvoll Krisenfestigkeit bewiesen. Heimo Scheuch hat als CEO ganz wesentlichen Anteil an dieser starken Performance. Er hat frühzeitig auf Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit gesetzt und damit die Transformation des Unternehmens zum innovativen Anbieter von Systemlösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastrukturprojekte entscheidend vorangetrieben. Diesen erfolgreichen Kurs werden wir gemeinsam fortsetzen und eine aktive Rolle bei der zukünftigen Gestaltung der gesamten Baustoffindustrie spielen. Der Aufsichtsrat freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Heimo Scheuch als Vorstandsvorsitzenden." "Ich danke dem Aufsichtsrat für sein Vertrauen und freue mich darauf, unseren wertschaffenden Wachstumskurs in den nächsten Jahren gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und unseren mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dynamisch fortzusetzen. Wir sind hervorragend positioniert, um organisch und mit Akquisitionen zu wachsen. Dabei werden wir unsere Vorreiterrolle bei nachhaltigen und intelligenten Lösungen für die Bau- und Infrastrukturbranche weiter ausbauen und so Wert für alle unsere Stakeholder schaffen", sagt Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch anlässlich seiner Wiederbestellung. HeimoScheuch studierte in Wien und Paris und erwarb mehrere Abschlüsse in Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Er begann seine Karriere im Bereich Corporate Finance und ist seit 1996 in der Wienerberger Gruppe tätig. Als CEO ist er seit 1. August 2009 für die strategische und operative Entwicklung des Unternehmens verantwortlich. Dank seiner langjährigen Industrie- und Führungserfahrung und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovation und Wachstum hat er die Gruppe auf einen erfolgreichen Wachstumskurs gebracht. Seine internationale Erfahrung half ihm dabei, Wienerberger zu einem führenden Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen zu entwickeln. Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic,Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug- Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 587 Mio. EUR. Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investorengehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https:/ / wienerberger.com/de/investoren/aktie%20] Rückfragehinweis: Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

