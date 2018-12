Die Analysten Dario Maugeri und Cosmin Filker von GBC vergeben zum Start ihrer Coverage das Rating "Kaufen" für die NAGA Group AG und ermitteln einen fairen Wert von 5,15 Euro für die Aktie des FinTech-Unternehmens.

Nach Aussage der Analysten erbringe das Unternehmen den größten Teil seiner Trading-Dienstleistungen derzeit im Segment NAGA Trader. Diese Anwendung für Mobilgeräte scheine für jüngere Nutzer auch ohne Finanzkenntnisse ein attraktives Produkt zu sein. Im Wettbewerbsvergleich biete NAGA Trader flexiblere Tools. Die Technologie habe sich laut GBC bereits in einem frühen Stadium als eines der wichtigsten Assets in der Konzernbilanz erwiesen. Erwähnenswert sei laut GBC zudem die Konsolidierung der im ersten Halbjahr 2018 erworbenen Hanseatic Brokerhouse Securities AG. Die neue Tochtergesellschaft profitiere von der Finanzdienstleister-Zulassung der zur Gruppe gehörenden Naga Markets Ltd. bei der zypriotischen Wertpapier- und Börsenkommission.

Neben einer 25-prozentigen Beteiligung an der easyfolio GmbH habe NAGA auch eine strategische Partnerschaft mit dem börsennotierten Unternehmen MyBucks vereinbart. Die Unternehmensstrategie von NAGA sei nach Aussage der Analysten darauf ausgerichtet, alle Dienstleistungen, die derzeit über verschiedene Websites und Apps angeboten werden, auf einer einzigen Plattform zu integrieren. Darüber hinaus plane das Unternehmen den Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Europa und weltweit. Ein Kernpunkt bei der Umsetzung sei der Aufbau strategischer Allianzen, Fusionen oder Übernahmen.

Bei einer stetig steigenden Nutzerzahl sowohl im Finanz- als auch im Kryptobereich erwarte GBC für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzanstieg auf bis zu 38,45 Mio. Euro. Hierauf basiere auch das angewendete DCF-Verfahren. Allerdings betone das Analystenteam, dass das Unternehmen als Neugründung agiere und in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld tätig sei. Ausgehend vom DCF-Bewertungsmodell ermitteln die Analysten einen fairen Marktwert je NAGA-Aktie von 5,15 Euro und vergeben in ihrer Ersteinschätzung das Rating "Kaufen".

