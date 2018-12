Kurz vor Weihnachten gibt es die nächsten Hiobsbotschaften für die heimischen Autobauer. Die EU will die Grenzwerte für Neuwagen beim Ausstoß des wichtigsten Treibhausgases CO2 bis 2030 noch einmal deutlich verschärfen. In Branchenkreisen schlägt das Thema hohe Wellen. Die zuletzt bereits deutlich zurückgefallenen Aktien der heimischen Autokonzerne BMW, Daimler und Volkswagen reagieren dagegen unbeeindruckt - sie legen sogar an Wert zu.

