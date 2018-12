Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity (https://www.airbiquity.com/)®, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich vernetzter Fahrzeuge, wird auf der Consumer Electronics Show (CES) 2019 in Las Vegas, Nevada vom 8. bis 11. Januar OTAmatic Over-the-Air (OTA) die neueste Version seiner Lösung für Software-Updates und Datenmanagement für vernetzte Fahrzeuge vorstellen.



Die CES ist der weltweit größte Treffpunkt für Unternehmen und Vordenker, auf dem sie bahnbrechende Innovationen in der Verbrauchertechnologie vorstellen. Während der viertägigen Veranstaltung wird Airbiquity Kunden, Analysten und Presse in der privaten Aria-Hotelsuite des Unternehmens und auf der NXP Semiconductors-Ausstellung unter der Nummer CP-18 im CES Central Plaza neue OTAmatic-Funktionen vorführen.



Nach jüngsten Prognosen hat der weltweite Umsatz bei autonomen Fahrzeugen im vergangenen Jahr 3 Milliarden US-Dollar überschritten und soll bis Ende 2022 auf 103 Milliarden US-Dollar ansteigen. Mit der Weiterentwicklung vernetzter Fahrzeuge und der zunehmenden Bedeutung von Software und Datenanalyse werden Dienstleistungen wie OTA-Software-Updates und Datenmanagement eine immer wichtigere Rolle bei der Verwaltung von Fahrzeugprozessen in Echtzeit spielen und für sichere und effiziente Kundenerlebnisse sorgen.



Die neueste OTAmatic-Version von Airbiquity erfüllt die einzigartigen und anspruchsvollen Anforderungen von Automobilherstellern und -zulieferern. Zusätzlich zu den in früheren Versionen vorgestellten Funktionen bietet die neueste Version von OTAmatic nun ein kompromissloses Sicherheits-Framework auf Uptane-Basis, mehrere und parallele Software-Updates, ein Webportal für Fahrzeugkonfigurationen und "Edge"-Integration von Datenanalysemodulen mehrerer Anbieter.



Weitere Informationen zu Airbiquity OTAmatic erhalten Sie hier (ht tps://www.airbiquity.com/product-offerings/software-and-data-manageme nt).



Um eine Vorführung auf der CES 2019 zu vereinbaren, setzen Sie sich bitte mit sales@airbiquity.com in Verbindung.



Informationen zu Airbiquity



Airbiquity® ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge und Vorreiter in der Entwicklung und Konstruktion von Telematik-Technologien für die Automobilindustrie. Als führendes Unternehmen im Bereich der Automobilinnovation betreibt Airbiquity mit Choreo die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für vernetzte Fahrzeugdienste und unterstützt alle wichtigen Anwendungsszenarien, einschließlich Over-the-Air (OTA)-Software-Update und Datenmanagement. In Zusammenarbeit mit Airbiquity haben Automobilhersteller und Zulieferer hochskalierbare, verwaltbare und sichere Serviceprogramme für vernetzte Fahrzeuge entwickelt, die die Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern auf der ganzen Welt erfüllen. Weitere Informationen zu Airbiquity finden Sie unter www.airbiquity.com oder nehmen Sie an unserem Gespräch unter @Airbiquity (https://twitter.com/Airbiquity) teil. Airbiquity ist eine Marke von Airbiquity Inc.



OTS: Airbiquity newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116183.rss2



Pressekontakt: Shelby Simonson Airbiquity PR 1-206-264-8220 media@airbiquity.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg