Handelskrieg, Konjunkturschwäche und Gewinnwarnungen vermiesten den Anlegern 2018 die Stimmung. Hier erfahren Sie, wie unsere Aktien- und Zertifikate-Empfehlungen abgeschnitten haben - und die ersten Favoriten für 2019.

Skeptiker und Pessimisten sind die Gewinner 2018. Die besten acht Empfehlungen der WirtschaftsWoche des vergangenen Jahres, die in der Spitze Gewinne von 62 Prozent bis 338 Prozent einbrachten, sind Anlagestrategien und Spekulationen auf sinkende Kurse. Optionsscheine und Zertifikate, mit denen diese Kursgewinne erzielt wurden, können in hektischen Marktphasen ihre Stärken ausspielen.

Als Absicherungsinstrument lohnten sich Verkaufsoptionen auf den Dax ganz besonders. Eigentlich sind Optionen hochspekulative Finanzvehikel, eingebunden in eine Gesamtstrategie können sie aber ein Depot durch stürmische Zeiten steuern. Die in WirtschaftsWoche 21/2018 vorgestellten Dax-Puts brachten bis zu 338 Prozent Gewinn. Puts (Verkaufsoptionsscheine) steigen in hektischen Phasen besonders stark, weil die Volatilität (Schwankungsbreite) an den Märkten einen Großteil der Preisbildung ausmachen. Grundregel: Sind die Schwankungen an den Börsen gering, sind Puts billig; nehmen die Ausschläge an den Börsen zu, werden Puts teuer - unabhängig von der Grundrichtung des Marktes.

Mit Zertifikaten könnten Anleger sich auch beim Niedergang einer Währung positionieren. Das war 2018 besonders erfolgreich, als die türkische Lira von einem Tief zum nächsten rutschte. Bis zu 168 Prozent brachten Euro-Lira-Zertifikate, die mit dem Euro gegen die Lira stiegen. Derzeit läuft eine Gegenreaktion der türkischen Währung. Offene Flanke der Lira bleibt aber die hohe Inflationsrate, die derzeit immer noch bei über 20 Prozent liegt.

Klassische Baisse-Spekulationen waren Short-Zertifikate auf Bayer (Grund war der umstrittene Zukauf von Monsanto), Wirecard und Softbank (beide Aktien sind immer noch hoch bewertet). Die Short-Spekulation bei Tesla zahlte sich nur kurzfristig aus, weil sich die Aktie des E-Autoherstellers ...

