Quectel Wireless Solutions (http://www.quectel.com/), der führende internationale Anbieter für Internet-of-Things-Module (IoT), kündigte heute mit den Produkten BG95 und BG77, die auf dem Qualcomm®-9205-LTE-IoT-Modem basieren, die Einführung einer neuen Familie von Low-Power-Wide Area-Modulen (LPWA). Als einer der ersten internationalen Anbieter, die geplant haben, Module auf Grundlage des neuen Modems bereitzustellen, wird Quectel Entwickler dabei unterstützen, IoT-Lösungen schneller und effizienter zur Kommerzialisierung zu verhelfen.



BG95 ist eine Serie von internationalen Multi-Mode-Cat M1, Cat NB2- und EGPRS-Modulen mit integrierter GNSS-Fähigkeit, die vollständig mit der 3GPP-R14-Spezifikation übereinstimmt. Es ist genau so groß wie sein Vorgängermodell BG96 und verfügt über eine Software-API-Kompatibilität, die eine nahtlose Umstellung für alle Kunden ermöglicht, die IoT-Lösungen verwenden, die auf dem erfolgreichen BG96-Modul aufgebaut sind. Das Quectel BG96 wird auch zukünftig lieferbar sein und unterstützt werden. Außerdem wird ein ultrakompaktes BG77-Modul verfügbar sein, dessen Abmessungen ca. 14 mm x 15 mm betragen, wobei das Modul über ähnliche Eigenschaften und Leistung verfügt.



Durch den Einsatz des integrierten Prozessors ARM Cortex A7, der ThreadX sowie entsprechenden RAM und Flash-Speicher unterstützt, ermöglicht das BG95 Designern Kosten für MCU- und PCB-Platz einzusparen. Mit bis zu 70 % weniger PSM-Austritt und einer eDRX-Spannungssenkung von 85 % im Vergleich zum Vorgängermodell handelt es sich beim BG95 um ein Modul mit einer sehr geringen Stromaufnahme.



Das BG95 fördert außerdem eine umfassende Reihe von hardwarebasierten Sicherheitsfunktionen, darunter sicheres Booten, sicheres Debuggen, sicheres Dateisystem und sichere Schlüsselbestimmung und macht es möglich, dass bekannte Anwendungen direkt auf der Cortex-A7-TrustZone-Engine ausgeführt werden.



Die Module BG95 und BG77 werden erstmals auf dem Stand Nr. 2115 von Quectel auf der CES2019 vorgestellt werden.



Informationen zu Quectel Wireless Solutions



Quectel Wireless Solutions ist der führende internationale Anbieter von Modulen in den Bereichen LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) und GNSS. Als professioneller Entwickler von IoT-Technologie und Anbieter von Platinenmodulen ist Quectel in der Lage, einen ganzheitlichen Service für IoT-Platinenmodule zu bieten. Produkte von Quectel werden in großem Rahmen im Bereich IoT/M2M, u. a. in den Bereichen Telematik und Transport, intelligente Zahlungslösungen, intelligente Energie, Smart City, Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website (https://www.quectel.com/) und den Auftritten von Quectel auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/), Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless) und Twitter (https://twitter.com/Quectel_IoT).



Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, die in den Vereinigten Staaten sowie anderen Ländern eingetragen ist.



Das Qualcomm-9205-LTE-Modem ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochterunternehmen.



