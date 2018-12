Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-18 / 14:52 *Düsseldorf, 18.12.2018 - *Quant.Capital Management ("QCM") ist eine deutsche Asset Management Gesellschaft für systematische Wertsicherungsdienstleistungen und risikobasierte Anlagestrategien. Wir bieten Vermögensberatern, Vermögensverwaltern und anderen Investoren ein professionelles Instrument zur systematischen Analyse von Rendite- und Risikoprofilen verschiedener Anlageklassen - den Quant.Risk Tracker. Der Risk Tracker ist eine innovative Risiko-Research Publikation. Mit seinen Informationen und Analysen liefert der Risk Tracker einen objektiven, faktenorientierten Blick auf die Risiken an den Kapitalmärkten und deren Auswirkung auf Musterportfolien mit den gängigsten Risikoprofilen. Damit wird die Steuerung von Depotrisiken erheblich erleichtert und die Vermögensberatung im Sinne der Kunden nachvollziehbar verbessert. Sein Einsatz unterstützt zusätzlich die Erfüllung regulatorischer Anforderungen (MiFiD). "Ziel des Risk Trackers ist es, dem Nutzer eine Einschätzung der aktuellen Marktrisiken zu erlauben und darauf basierend Rückschlüsse für die Asset Allokation zu ziehen. Zu diesem Zweck wird das aktuell gemessene Risiko eines Instruments etwa mit seiner eigenen Historie verglichen. Mittels sogenannter Heatmaps lässt sich dann auf einen Blick feststellen, in welchen Marktsegmenten sich Risiken aufbauen und ob eine Ansteckung anderer Segmente geschehen ist", erläutert QCM-Geschäftsführer Ivan Mlinaric. Für ausgewählte Musterportfolien vergleicht der Risk Tracker die Wertentwicklung mit und ohne dynamische Absicherung. "Für verschiedene Risikoneigungen kann so direkt nachvollzogen werden, ob aktuell eine Anpassung der Allokation risikobehafteter Assets nötig wäre und wie ein Engagement mit diesen Maßnahmen als Schutzschild in der Vergangenheit funktioniert hätte", so Ivan Mlinaric. Der Risk Tracker wird wöchentlich mit Kommentaren zu aktuellen Kapitalmarktentwicklungen an Abonnenten versandt. Tagesaktuelle Ausgaben sind zudem verfügbar. Zu bestellen ist er über die Webseite von QCM unter www.quantcapital.de [1]. Der Preis für die Standard-Version beläuft sich auf 299,- Euro (inkl. MwSt.) im Monat. Im Januar 2019 werden informative Webinare zum Risk Tracker angeboten. Weitere Informationen sind auf der Webseite verfügbar und können direkt bei Quant.Capital Management erfragt werden. *Weitere Informationen zu Quant.Capital Management GmbH, Düsseldorf* Quant.Capital Management GmbH ist eine seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierte Asset Management Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. Im Fokus ihrer Produkte und Dienstleistungen stehen systematisches Risikomanagement und Wertsicherungskonzepte sowie risikobasierte, quantitative Anlagestrategien für Institutionelle Kunden sowie professionelle Investoren. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.quantcapital.de [1]. *Quant.Capital Management *Medienkontakt* GmbH* Dr. Dieter Falke, Ivan Sebastian Brunner Mlinaric Speditionstraße 17 communications+consulting D-40221 Düsseldorf Telefon: +49(0)211.635512 0 Telefon: +49(0)175.5604673 E-Mail: info@quantcapital.de E-Mail: sebastian.brunner@brunner-communic ations.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sebastian Brunner Communications 2018-12-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 759683 2018-12-18 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d37036a68ceb67abda951e4dce0b51bd&application_id=759683&site_id=vwd&application_name=news

