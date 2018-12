Lidl, Deutsche Post, nun Haribo: Die Umstellung auf SAP-Systeme verursacht in Unternehmen regelmäßig Frust. IT-Berater Axel Oppermann spricht über die Ursachen des Problems und gibt Rat.

Herr Oppermann, Haribo hat Lieferschwierigkeiten wegen der Umstellung auf SAP-Systeme. Wieso kommt es immer wieder zu solchen Problemen?Axel Oppermann: Es mangelt nicht an den Kompetenzen bei SAP oder deren Ökosystem. Die Software an sich funktioniert, sonst wäre SAP nicht so erfolgreich.

Woran liegt es dann?Es fehlt das Verständnis auf Seiten der Anwender. Viele wollen ihre alten, eingespielten Prozesse in das SAP-System reinzwängen.

Was ist schlecht daran, wenn es immer funktionierte?SAP ist eine Standardsoftware. Es gibt immer dann Probleme, wenn Unternehmen zu sehr von diesem Standard abweichen. Bestimmte Prozesse kann man anpassen, aber nicht 70, 80 Prozent. Die verschiedenen Bauteile von SAP bedingen sich. Jede übertriebene Anpassung tötet so ein Unterfangen.

Welche Pannen kommen am häufigsten vor?Warenwirtschaft, Bestell- und Logistikprozesse, Personal: Das ist nicht an einem Bereich festzumachen. Zunehmend ...

