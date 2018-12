Von vorweihnachtlicher Stimmung war bislang nichts zu spüren beim deutschen Leitindex. Gestern verabschiedete er sich mit einem Minus von 0,9 Prozent aus dem Handel. Auch in den heutigen Tag startete er zunächst mit Verlusten... Positive Neuigkeiten gab es dagegen von Oracle. Der Softwarekonzern hat im vergangenen Geschäftsquartal dank der Cloud-Dienste besser abgeschnitten als erwartet. Der Überschuss legte um fünf Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zu. Der Umsatz ging dagegen leicht auf 9,56 Milliarden Dollar zurück. Die Aktie stieg in einer ersten Reaktion deutlich. Meldungen gibt es heute zudem von RIB Software, T-Mobile US und Sprint sowie Johnson & Johnson.