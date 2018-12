Deutsche Konsum REIT legt geprüften Jahresabschluss vor und veröffentlicht Geschäftsbericht 2017/2018 DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Deutsche Konsum REIT legt geprüften Jahresabschluss vor und veröffentlicht Geschäftsbericht 2017/2018 18.12.2018 / 15:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT legt geprüften Jahresabschluss vor und veröffentlicht Geschäftsbericht 2017/2018 Broderstorf, 18. Dezember 2018 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat heute ihren geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017/2018 vorgelegt. Dieser bestätigt vollumfänglich die bereits am 15. November 2018 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse, die wie folgt zusammengefasst werden können: - Jahresüberschuss nach IFRS in Höhe von EUR 30,9 Mio. und nach HGB in Höhe von EUR 6,1 Mio. - Mieterlöse um 49% auf EUR 28,6 Mio. gestiegen - Portfolioleerstand sinkt um 34% auf 9,6% / WALT bei 5,2 Jahren - FFO um 62% auf EUR 16,6 Mio. / aFFO von EUR 8,4 Mio. - Dividendenvorschlag von EUR 0,20 je Aktie - Bilanzwert der Renditeimmobilien auf EUR 418,7 Mio. angewachsen - EPRA NAV erhöhte sich um 23% auf EUR 7,70 je Aktie - Net-LTV bei 51,2% - FFO-Prognose von EUR 26 Mio. bis 29 Mio. für Geschäftsjahr 2018/2019 Die finalen Ergebnisse wurden heute in der Earnings presentation auf der Unternehmenswebsite unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/praesentationen/ veröffentlicht. Weiterhin sind der neue Geschäftsbericht sowie der handelsrechtliche Jahresabschluss unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ abrufbar. Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 108 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 42 Mio. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3). Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations sf@deutsche-konsum.de +49 (0) 331 74 00 76 - 533 Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Frau Stefanie Frey Investor Relations August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. 0331 / 74 00 76 - 533 Fax: 0331 / 74 00 76 - 520 E-Mail: sf@deutsche-konsum.de 18.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759495 18.12.2018 ISIN DE000A14KRD3 AXC0201 2018-12-18/15:48