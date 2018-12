Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Schwarzach am Main (pta024/18.12.2018/15:34) - * Einstieg des strategischen Investors Cemsel mit 60% eingeleitet * Altaktionäre sollten Bezugsrecht für Aktien der Kapitalerhöhung nicht wahrnehmen



Schwarzach, den 18.12.2018. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der RENÉ LEZARD Mo-de AG am 17.12.2018 in Schwarzach wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit fast 100% des abstimmungsberechtigten Kapitals ebneten die Aktionäre den Weg, dass der strategische Investor Cemsel die Mehrheit an der RENÉ LEZARD Mode AG übernehmen kann. Dr. Michael Bourjau, Aufsichtsratsvorsitzender der RENÉ LEZARD Mode AG: "Um dem Letter of Intent mit unserem strategischen Investor Cemsel zu entsprechen, ist es wichtig, dass der strategische Investor nach der Kapitalerhöhung 60% der Aktien der Gesellschaft hält. Dafür müssen Cemsel 80% der Aktien aus der Kapitalerhöhung angedient werden können. Deswegen ist es wichtig, dass die Altaktionäre auf ihre Bezugs-rechte für neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu verzichten. Nur so wird Cemsel als Investor einsteigen. Andernfalls kann es geschehen, dass in neue Aktien investiert wird und in der Folge sowohl diese neuen Aktien als auch die alten Aktien keinen Wert besitzen werden." "Für RENÉ LEZARD war es unerlässlich, dass wir einen hoch kompetenten strategischen Investor finden, der in der Lage ist, unsere Prozesse zu verschlanken. Um erfolgreich im Markt bestehen zu können, müssen wir auf Vollkauf umstellen. RENÉ LEZARD hat eine starke Heritage und Markenbekanntheit im Premium-Bereich für Damen- und Herrenmode. Durch das Engagement von Cemsel hat RENÉ LEZARD eine Zukunft", führt Isabella Hierl, CEO der RENÉ LEZARD Mode AG aus.



Die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung der RENÉ LEZARD Mode AG vom 17.12.2018 sind einsehbar: https://www.rene-lezard.com/investor-relations/aktie



