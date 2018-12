San Francisco (ots/PRNewswire) - Sitecore® (http://www.sitecore.com/), der weltweit führende Anbieter von Digital Experience Management-Software, meldete heute, dass Carsten Thoma, einer der innovativsten Vordenker der Technologieindustrie, dem Unternehmensvorstand beigetreten sei. In Hinblick auf die Gestaltung des Marktes für vielkanälige Technologien für Kundenerlebnisse spielte Thoma mit der hybris AG eine entscheidende Rolle, ein Unternehmen, an dessen Gründung er 1997 beteiligt war und das er 2013 an SAP verkaufte, womit SAP beabsichtigte, seine Enterprise-Commerce- und Digitalmarketingkapazitäten vor dem Hintergrund eines verschärften Konkurrenzkampfes mit Salesforce und Oracle zu erweitern.



"Carstens Vermögen, revolutionäre Industrieumstellungen zu gestalten und anzuführen, ist einzigartig. Durch seinen Zutritt gewinnt Sitecore eine außergewöhnliche Führungskraft, die ein Weltklasse-Unternehmen ins Leben rief und uns ganz nebenbei bei der Gestaltung unseres Marktes unterstützte", erklärte Jonas Persson, Vorstandsvorsitzender bei Sitecore. "Angesichts seines profunden Wissens in Bezug auf Geschäftsmöglichkeiten für große globale Unternehmen bin ich davon überzeugt, dass er enorm dazu beitragen wird, unser Produktportfolio weiter zu stärken, unsere Kunden noch besser bedienen zu können und unsere Wachstumsstrategie zu beschleuinigen."



Thoma war zuletzt als Generaldirektor von SAP Hybris tätig, wo er für SAPs Customer Engagement & Commerce-Geschäftszweig zuständig war, der schnellstwachsende Geschäftsbereich des Unternehmens. Diese Position wies ihm die End-to-End-Verantwortung für SAP Hybris zu und machte ihn zu einem Teil des SAP Global Executive Teams. Während seiner Beschäftigungszeit führte Thoma SAP durch einen bedeutenden Wandel hin zur Cloud, gestaltete die Entwicklungslandschaft des Unternehmens mit einer auf Microservices gestützten Architektur neu und erweiterte seine Marketing-Cloud-Lösung durch erfasste Kundenidentität sowie Profilmanagement-Funktionen.



In Bezug auf seinen Beitritt fügte Thoma hinzu: "Während meiner Zeit bei hybris und später bei SAP, hegte ich schon immer Bewunderung für Sitecores Bereitschaft, sich selbst aus dem Konzept zu bringen, um innovative Technologien für die Transformation von Kundenerlebnissen liefern zu können. Sitecores Veröffentlichung seiner ersten auf Content-Management basierten Digitalmarketing-Plattform galt als revolutionäres Unterfangen. Heute verfügt das Unternehmen über eine anerkannte Führungsposition auf einem Markt, der zahlreiche Möglichkeiten birgt. Es ist mir eine Ehre, dem Vorstand beizutreten und der Gedanke, die mehreren tausend Sitecore-Kunden, die auf uns vertrauen, dabei zu unterstützen, ihre ehrgeizigsten und strategischsten digitalen Initiativen umzusetzen, erfüllt mich mit Freude."



Informationen zu Sitecore



Sitecore ist ein weltweit führender Anbieter von Digital Experience Management-Software, die Content Management, Commerce und Customer Insights miteinander verbindet. Die Sitecore Experience Cloud ermöglicht es Marketingprofis, personalisierte Inhalte in Echtzeit und in großem Maßstab über alle Kanäle hinweg vor, während und nach einem Verkauf bereitzustellen. Mehr als 5.200 Marken - darunter American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical und L'Oréal - haben Sitecore vertraut und können nun personalisierte Interaktionen liefern, die das Publikum begeistern, Kundenbindung fördern und Einnahmen steigern.



