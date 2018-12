FRANKFURT (Dow Jones)--Natur- und von Menschen verursachte Katastrophen haben nach Schätzungen der Swiss Re in diesem Jahr gesamtwirtschaftliche Schäden von rund 155 Milliarden US-Dollar verursacht. Davon entfielen 146 Milliarden Dollar auf Naturkatastrophen und 9 Milliarden auf von Menschen verursachte Unglücke. Einzelne außergewöhnlich große Naturkatastrophen wie die Hurrikane Harvey, Irma, Maria im vergangenen Jahr gab es 2018 nicht, so dass die gesamtwirtschaftlichen Schäden unter denen des Vorjahres in Höhe von 350 Milliarden Dollar liegen.

Von den gesamtwirtschaftlichen Schäden dieses Jahres waren den Schätzungen zufolge 79 (Vorjahr 150) Milliarden Dollar von Versicherungen gedeckt, was über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt. In diesem Jahr gab es laut der Swiss Re zahlreiche kleinere und mittlere Katastrophenereignisse in allen Regionen, auch in solchen mit hoher Versicherungsdurchdringung. Zusammen hätten diese das Jahr 2018 gemäß der Statistik zum viertteuersten Jahr der von der Versicherungsbranche gedeckten Schäden gemacht. Von den versicherten Schäden dieses Jahres entfielen den Angaben zufolge 71 Milliarden Dollar auf Naturkatastrophen und 8 Milliarden auf von Menschen verursachte Unglücke.

