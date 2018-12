An insgesamt elf Standorten in der Gemeinde Timmendorfer Strand sind in den vergangenen Wochen wie geplant Ladesäulen aufgestellt worden. Innogy war bzw. ist für die Errichtung und den Betrieb der Ladesäulen zuständig und hat hierfür Fördermittel des Bundes erhalten. Die elf neuen Säulen, die je über zwei Ladepunkte verfügen, ergänzen die bereits vorhandenen zwei Ladesäulen auf dem Parkplatz P5 (Sydow-Parkplatz) ...

