Der Seitwärtstrend hat seine Unterstützungslinien verloren. Die gleitenden Durchschnitte sind wieder in eine Widerstandsposition übergegangen. Momentan befindet sich der Kurs der BB Biotech-Aktie in einer weiteren Abwärtsbewegung und verläuft in der unteren Hälfte des Bollinger Bands. Vor dem Beginn des Seitwärtstrends kam es zu einem Austritt auf der Unterseite des Bollinger Bands. Allerdings war die darauffolgende Aufwärtsbewegung nicht stark genug den Widerstand zu überwinden. Es könnte sein, ... (Maximilian Weber)

