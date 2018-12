European DataWarehouse (ED) gab heute die Einführung einer verbesserten Version von ED Private bekannt. Dabei handelt es sich um eine Umgebung für die Erfassung und Berichterstattung vertraulicher Daten, einschließlich Berichte über Energieeffizienz und entsprechende Dokumentation, für zahlreiche Finanzinstrumente wie z. B. Kreditforderungen, Pfandbriefe, private Bargeld- und synthetische ABS-Transaktionen, ABCP, komplette Kreditportfolios und private Repo-Geschäfte.

Auf Basis der integrierten Webanwendung EDitor bietet ED Private einen einfachen und bequemen Zugang. Die Lösung ermöglicht einen kontrollierten Austausch bestimmter Informationen zwischen dem Emittenten, der den Zugang autorisiert, und den Datennutzern. Außerdem bietet ED Private das technische Rahmenkonzept für den Zugang sowie den bedarfsorientierten Upload und Download von Informationen. Die verbesserte, vertrauliche Datenumgebung für Dokumentation und Transaktionen kann zur einfachen Berichterstattung an Rating-Agenturen, Notenbanken, zuständige Behörden und spezielle Investoren genutzt werden. Das technische Rahmenkonzept für die Übertragung und Verbreitung der Informationen ist auf die individuellen Erfordernisse der Kunden abgestimmt.

Ähnlich wie bei öffentlichen Kaufangeboten, die an EDitor gesendet werden, können ED Private-Deals den Regeln und Prüfungen der Datenqualität unterliegen. In EDitor können Kunden jetzt die detaillierten Regelergebnisse einsehen und mögliche Datenprobleme beheben. Während die meisten dieser stabilen Funktionen seit 2013 für private Transaktionen zur Verfügung stehen, bietet ED jetzt eine erweiterte Version des ED Private-Bereichs für weitere Arten privater Transaktionen an.

Christian Thun, CEO von ED, erklärte: "ED Private ist eine flexible Lösung, mit der Kunden die relevanten Informationen sicher senden können. Es bietet maßgeschneiderte Qualitätsprüfungen und einen kontrollierten Zugang gemäß den Berichtvorlagen, die denen der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankaufsichtsbehörde, der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde oder der Bank of England entsprechen. Diese sichere Umgebung wird zunehmend für Datenbereinigung und Berichterstattung an Investoren und die entsprechenden Behörden für verschiedenste Anlageklassen genutzt."

European DataWarehouse wurde 2012 gegründet. Seit seiner Gründung hat ED Daten zum Darlehensstand und relevante Dokumentation für über 1.250 ABS-Transaktionen erfasst. Bis heute wurden mehr als 100 private Transaktionen in ED Private erzeugt.

Für weitere Informationen über ED Private wenden Sie sich bitte per E-Mail an enquiries@eurodw.eu.

Über die European DataWarehouse GmbH

Das European DataWarehouse (ED) ist das erste und einzige Datenregister in Europa für die zentrale Sammlung, Validierung und Verbreitung von detaillierten, standardisierten und assetklassenspezifischen Einzelkreditdaten (Loan Level Data) für Asset-Backed Securities (ABS) sowie private Whole-Loan-Portfolios. ED speichert Einzelkreditdaten und die entsprechende Dokumentation für Investoren und andere Marktteilnehmer. In seiner Funktion als Marktinfrastruktur und im Auftrag des Eurosystems verfolgt ED das Ziel, die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherzustellen. Mithilfe der Daten von ED sind Nutzer in der Lage, die zugrunde liegenden Portfolios effizienter zu analysieren und systematisch zu vergleichen.

