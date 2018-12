Der Dividende 4 Plus Fonds setzt im Portfolio auf über 30 Dividendenaktien. Regelmäßige Dividendenauszahlungen lassen Anleger auch in schweren Börsenzeiten ruhig schlafen. Sorgen diese doch für einen steten Cashflow im Depot. Der Dividende 4 Plus Fonds zahlt insgesamt viermal pro Jahr aus. Angestrebt wird dabei eine Ausschüttungsrendite von insgesamt vier Prozent pro Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...