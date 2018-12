Der Anbieter von rückstrahlenden Festkörper-VCSEL-Laseranordnungsprodukten stellt auf der jährlichen Consumer Electronics Show neue Lösungen für autonome Fahrzeug- und 3D-Sensormärkte vor



Albuquerque, New Mexico (ots/PRNewswire) - TriLumina (http://www.trilumina.com/), der führende Anbieter von Beleuchtungsprodukten in den Bereichen 3D-Sensoren in Konsum-, Industrie- und Automobilsystemen, stellt seine LiDAR-Lösungen als Infrastrukturpartner in einer Suite im Westgate Hotel und im LeddarTech (https://leddartech.com/reserve-meeting-ces/) and Ecosystem Pavilion auf der Consumer Electronics Show (CES) 2019 in Las Vegas, Nevada, vom 8. bis 11. Januar 2019 vor. Als führender VCSEL-Technologieanbieter präsentiert das Unternehmen in seiner Suite Live-Demos seiner Beleuchtungsmodule und elektronische Festkörper-Strahlführung für LiDAR- und 3D-Sensorik. Darüber hinaus stellt TriLumina erstmals sein neues 600 W Beleuchtungsmodul für mittlere bis große Reichweiten vor.



"Wir sind stolz darauf, unsere NIR-Beleuchtungsmodultechnologie bei der weltweit bedeutendsten Technologieveranstaltung vorzustellen", sagte Brian Wong, CEO von TriLumina. "Bei TriLumina glauben wir fest daran, neue bahnbrechende Produkte dank Innovationskraft zu schaffen. Dazu zählen unsere Beleuchtungsprodukte für LiDAR- und 3D-Sensorik, die die Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Temperaturbeständigkeit erfüllen. Es gibt keinen besseren Ort als die CES 2019, um unsere zukunftsweisenden Möglichkeiten zu präsentieren."



Seit über 50 Jahren bildet die CES die Plattform für die Präsentation der weltweit fortschrittlichsten Verbrauchertechnologien. Mit über 182.000 nationalen und internationalen Besuchern, mehr als 4.400 Ausstellern und 1.000 Referenten umfasst die beeindruckende Veranstaltung unter anderem Themen wie selbstfahrende Fahrzeuge, Fahrzeugtechnik, künstliche Intelligenz, Robotik, Smart Cities. Die alljährliche Veranstaltung ist Eigentum und wird von der Consumer Technology Association organisiert.



Luke Smithwick, CMO von TriLumina, leitet auf der diesjährigen Veranstaltung drei technische Seminare im LeddarTech Ecosystem Classroom und gibt einen Überblick über die Spitzentechnologie von TriLumina. Die verfügbaren freien Seminarzeiten sind:



- 9. Januar 2019 von 13.00 - 13.30 Uhr. - 9. Januar 2019 von 13:30 bis 14:00 Uhr. - 10. Januar 2019 von 15:30 - 16:00 Uhr.



Um sich mit den Experten und Führungskräften von TriLumina auf der CES zu treffen, senden Sie bitte eine E-Mail an CESVIP2019@TriLumina.com und vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen Sie TriLumina an zwei Tech East-Standorten:



- Westgate Las Vegas Hotel, Hospitality Suite 4118 - LeddarTech and Ecosystem Pavilion, Central Plaza CP-16



Wenden Sie sich bitte an info@TriLumina.com oder besuchen Sie www.Trilumina.com, um mehr über TriLumina-Lösungen zu erfahren.



Informationen zu TriLumina Corp.



TriLumina ist der weltweit führende Anbieter von Festkörper- und rückstrahlenden VCSEL-Laseranordnungsmodulen für den Automobil-, Verbraucher- und Industriebereich. Die einzigartigen VCSEL-Laseremitter von TriLumina bieten kostengünstige, kompakte und leistungsstarke Beleuchtungslösungen für 3D-Sensorik, Lichtdetektion und Entfernungsmessung (LiDAR) und Insassenüberwachung. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.trilumina.com.



