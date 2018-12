Frankfurt am Main/Paris (ots) -



- Eine der größten globalen Schuldschein-Emissionen 2018 - Zweitgrößte Schuldschein-Emission, die jemals von einem französischen Unternehmen emittiert wurde - Benchmarkemission trotz volatilem Debt Capital Markets - Erste Transaktion nach Vertragsmuster der Loan Market Association (LMA) - Abwicklung über digitale Plattform vc trade



Die Helaba hat gemeinsam mit der Commerzbank AG einen Schuldschein im Gegenwert von 700 Millionen Euro für Faurecia SA platziert. Damit ist die Debuttransaktion des französischen Unternehmens aus der Automobilindustrie eine der größten globalen Schuldscheinemissionen in 2018 und die zweitgrößte, die jemals von einem französischen Unternehmen emittiert wurde. So setzt sie trotz volatilem Debt Capital Markets eine Benchmark. Bei der über die digitale Plattform vc trade abgewickelten Transaktion wurde zudem erstmals das standardisierte Vertragsmuster der Loan Market Association (LMA) eingesetzt.



"Bereits jetzt zeichnet sich ein sehr erfolgreicher Deal ab", weiß Andreas Petrie, Leiter Primärmarkt bei der Helaba, zu berichten. So ist die Transaktion mit Anteilen in Euro und US Dollar, die in Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeitprofilen unterteilt ist, bereits von internationalen Investoren erheblich überzeichnet. Unterstützend habe sich zudem die Verwendung der gerade erst veröffentlichten LMA-Muster erwiesen, wie Dr. Christopher Gadomski, Syndikus für allgemeine Unternehmensfinanzierung, erläutert: "Der erste Praxiseinsatz der neuen LMA-Dokumente, deren Schaffung wir im vergangenen Jahr federführend mitbegleitet haben, hat sich als voller Erfolg erwiesen. Der Dokumentationsprozess ist erheblich effizienter geworden. Die neue LMA-Vertragsbasis hat aufgrund der Akzeptanz gerade auch bei ausländischen Investoren erheblich zum Erfolg dieser sehr international geprägten Emission beigetragen." Für Susanne Hübers, Senior Relationship Manager der Helaba, bezeugt die Mandatierung für die Emission zudem das Vertrauen Faurecias in die Schuldschein-Kapazitäten der Helaba. "Die Transaktion bestätigt unsere bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit", betont Hübers und fügt hinzu: "Die erfolgreiche Umsetzung wird zu einer deutlich höheren Sichtbarkeit der Helaba am französischen Markt und bei unseren dortigen Kunden beitragen."



