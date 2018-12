Köln (ots) - Als Programmaktion zum Jahreswechsel sendet WDR 5 ab dem 1. Weihnachtsfeiertag die neu produzierte Hörspielserie "Das Fundament der Ewigkeit" nach dem dritten Teil der "Kingsbridge"-Saga von Ken Follet. In sechs Teilen erzählt das historisch exakte Panoptikum über fast 50 Jahre hinweg von der Zeit der eskalierenden Religionskonflikte. Zugleich bildet das Hörspiel den Abschluss im "Jahr der Revolution", dem Schwerpunktthema der WDR-Hörspielredaktion im Jahr 2018.



Die sechsteilige Hörspielserie "Das Fundament der Ewigkeit" versetzt den Hörer direkt ins Jahr 1558: Noch immer wacht die altehrwürdige Kathedrale von Kingsbridge über die Stadt. Doch die ist im Widerstreit zwischen Katholiken und Protestanten zutiefst gespalten. Freundschaft, Loyalität, Liebe - nichts scheint mehr von Bedeutung zu sein. Die wahren Feinde sind dabei nicht die rivalisierenden Konfessionen. Der eigentliche Kampf wird zwischen denen ausgefochten, die an Toleranz und Verständigung glauben, und den Tyrannen, die ihre Ideen den anderen aufzwingen wollen - koste es, was es wolle.



Ken Follett, geboren 1949, ist einer der bekanntesten Gegenwartsautoren. Er hat über 20 Romane verfasst, von denen viele verfilmt wurden. Auf Basis seiner Bücher um die fiktive Kathedrale von Kingsbridge produzierte der WDR bisher bereits die beiden Hörspielserien "Die Säulen der Erde" (1999) und "Die Tore der Welt" (2009).



Die Neuproduktion "Das Fundament der Ewigkeit" (WDR 2018, Redaktion: Thomas Leutzbach, Bearbeitung und Regie: Thomas Werner) sendet WDR 5 in sechs Teilen vom 25. bis 30. Dezember 2018. Verschiedene WDR 5-Sendungen begleiten das Projekt thematisch. Zudem wird es unter wdr5.de ein Personenregister geben, in dem die Namen und Lebensläufe der wichtigsten Charaktere sowie alle Sprecher nachzulesen sind.



Sendehinweis: "Das Fundament der Ewigkeit" ab Dienstag, 25.12.2018 bis Sonntag, 30.12.2018, jeweils 15.04-16.00 Uhr und 22.04 - 23.00 Uhr (29.12.2018: 23.04 - 24.00 Uhr) auf WDR 5. Ab dem 25. Dezember steht das gesamte Hörspiel unter hoerspiel.wdr.de zum Download und in der ARD Audiothek zur Verfügung.



Fotos unter ARD-Foto.de



Pressekontakt: WDR Presse und Information Carla Schmidt Telefon 0221 220 7124 carla-johanna.schmidt@wdr.de