Minneapolis (ots/PRNewswire) - Wie aus den jüngsten Schlagzeilen der Wirtschaftsnachrichten hervorgeht, hat die Untersuchung der Panama Papers 2016 anhaltende Folgen. Hören Sie von Bastian Obermayer, dem Journalisten, der den Fall gelöst hat, im European Compliance & Ethics Institute (ECEI) 2019, vom 10. bis 13. März 2019 in Berlin, Deutschland.



Herr Obermayer ist einer der Hauptredner der ECEI, der jährlichen Veranstaltung der Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) für die europäische Compliance- und Ethik-Community. Sein Vortrag "How We Broke the Panama Papers" wird darüber berichten, wie aus einer kryptischen Botschaft einer der größten Scoops des Journalismus wurde und wie eine einjährige Untersuchung mit 400 Journalisten geheim gehalten wurde.



"Wie die jüngsten Anklagen zeigen, wurden zahlreiche Lehren für Compliance Officers aus der Untersuchung der Panama Papers gezogen", stellt Gerry Zack, CEO des SCCE, fest. "Aber von Bastian zu hören, wie sich die hochkarätige Untersuchung entwickelte, macht die Geschichte spannend und trägt viel zu den veröffentlichten Berichten bei."



Die ECEI 2019 bietet eine beeindruckende Auswahl an Referenten aus mehr als 16 Ländern. Es werden mehr als 30 Sitzungen zu Themen gehalten, die sich mit aktuellen Compliance-Herausforderungen aus globaler Sicht befassen, einschließlich Datenrisiko und GDPR, Anti-Korruption, Handelssanktionen und Förderung einer ethischen Kultur. Es werden mehr als 200 Compliance- und Ethik-Experten aus über 38 Ländern erwartet. Erfahren Sie mehr und melden Sie sich an unter europeancomplianceethicsinstitute.org (http://www.europeancomplianceethicsinstitute.org/).



Informationen zu SCCE



Die Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) ist ein gemeinnütziger Verein von Compliance- und Ethikfachleuten. Seit 2004 setzt sich SCCE für ethische Praktiken und Compliance-Standards ein, um den nachhaltigen Erfolg und die Integrität von Unternehmen weltweit und in allen Branchen zu fördern. Die SCCE hat ihre Zentrale in Minneapolis, Minnesota, USA und dient über 7.400 Mitgliedern in über 95 Ländern der Welt.



SCCE bietet mehr als 40 Fortbildungskonferenzen pro Jahr, wöchentliche Webkonferenzen, Publikationen, Trainingsressourcen, Zertifizierungsangebote und Netzwerke für Karriereplanung und Programmentwicklung.



Besuchen Sie die SCCE-Website unter www.corporatecompliance.org or call 888.277.4977.



