Bonn (ots) - Im Mittelpunkt dieser Ausgabe der phoenix ländersache stehen das Bundesland Schleswig-Holstein und sein Ministerpräsident Daniel Günther. phoenix-Moderator Helge Fuhst spricht mit Daniel Günther über aktuelle landespolitische Themen, wie das neue Kita-Gesetz, sowie über die Bundespolitik, etwa seine aktuelle Präsidentschaft im Bundesrat und die jüngste Ablehnung des Digitalpakts durch die Bundesländer.



Der 45-jährige gebürtige Kieler war bis zu seiner Wahl zum Ministerpräsidenten vor 18 Monaten auf Bundesebene weithin unbekannt. Seit Juni 2017 führt er in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP an - eine Konstellation, die er sich auch für die Bundesregierung gewünscht hatte. Daniel Günther gilt in der Union als Liberaler und Modernisierer. Auf dem CDU-Bundesparteitag vor knapp zwei Wochen warb er für die Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur neuen Parteivorsitzenden. Seit November ist er turnusgemäß Bundesratspräsident und somit formal auch Stellvertreter des Bundespräsidenten.



