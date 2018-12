Wien (ots) - Angela Merkel, Campino, Kardinal Woelki, Heiko Maas, Harald Krassnitzer, Katrin Görning-Eckardt, Herbert Grönemeyer und viele andere kommen im neuen Buch von Werner Reichel zu Wort. Er hat die Statements, Appelle, Warnungen und Aussagen jener gesammelt, die 2015 die Willkommenseuphorie befeuert und die Masseneinwanderung aus der Dritten Welt ermöglicht und bejubelt haben.



Anhand von rund 500 Zitaten analysiert und dokumentiert der Autor wie es zur folgenschweren Politik der offenen Grenzen kommen konnte. Entstanden ist ein deutsches Sittenbild, ein zeitgeschichtliches Dokument, eine Chronologie des Scheiterns.



Stimmen:



"Eine grauenhafte Sammlung menschlicher Dummheit und Boshaftigkeit (...) Das Buch hat die niederschmetternde Wucht der 'Letzten Tage der Menschheit' von Karl Kraus (...)". Georg Zakrajsek



"Raffinierte Idee, all die furchtbaren und dummen Sätze der Jahre des Beginns der Völkerwanderung zu zitieren und kommentieren bzw. mit der Wirklichkeit zu vergleichen." Andreas Unterberger



"Robert Hochner stellte einst süffisant fest: 'Die Rache der Journalisten an den Politikern ist das Archiv.' Der Chefredakteur des österreichischen Politmagazins Frank&Frei, Werner Reichel, zelebriert seine 'Rache' nun in geradezu epischer Breite." Andreas Tögel



Werner Reichel



Der deutsche Willkommenswahn



Eine Chronik in kommentierten Zitaten 2015-2016



Verlag Frank&Frei



624 Seiten, EUR 24,90/eBook EUR 19,99



ISBN: 978-3903236219



eISBN: 9783903236226



