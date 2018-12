ZephyrTel, ein Unternehmensbereich von ESW Capital, der sich ausschließlich auf globale Telekommunikationsanbieter konzentriert, gibt die Übernahme der Interact und Mobile Messaging Geschäftsbereiche von NewNet Communication Technologies mit sofortiger Wirkung bekannt. Im Rahmen der Übernahme werden die Mobile Messaging, Invigorate Rating and Charging Platform und die Nimblevox Cloud IVR Technologie in das rasch wachsende Telecoms Cloud Portfolio von ZephyrTel übernommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181218005781/de/

ZephyrTel's CEO, Mike Shinya (Photo: Business Wire)

ZephyrTel hat ein Telekommunikations-Cloud-Software- und Service-Unternehmen von Weltklasse für die globale Telekommunikationsindustrie aufgebaut. Vorrangiges Ziel des Unternehmens ist die Bereitstellung von Cloud-Anwendungen und Cloud-Aktivierungsprodukten auf Betreiberniveau, um einen branchenweit führenden Durchsatz, Stabilität, Skalierung und Wert für seine Kunden mit der gewünschten Geschwindigkeit zu erzielen. ZephyrTel bedient gegenwärtig die Telekommunikationsbranche rund um den Globus mit Softwareprodukten für den Einzelhandel, für Infrastrukturmaßnahmen, mobile und Cloud-Anwendungen sowie bestmögliche Kundenerlebnisse.

Die Übernahme der Mobile Messaging und Interact Geschäftsbereiche von NewNet erfolgt in Übereinstimmung mit dem Unternehmensplan von ZephyrTel, Wert und verbesserten Durchsatz für die Telekommunikationsunternehmen durch Strategien im Rahmen von Business Support Systemen (BSS) und mithilfe einer raschen Installation cloudnativer Lösungen bereitzustellen. Die Produkte von NewNet werden unter ihrem aktuellen Namen und unter der Unternehmensmarke von ZephyrTel in derselben Weise wie Mobilogy, PeerApp, VoltDelta und Vasona vermarktet, die das bestehende Portfolio an Telekommunikationssoftwareprodukten bereits umfasst. Somit gehören folgende Produkte zu der Unternehmensfamilie:

Die NewNet Lithium und Messaging-Produkte ermöglichen die Übertragung von Video, Klang und Text zwischen Mobilfunkgeräten sowohl von Personen als auch Systemen gemeinsam mit M2M-Kommunikationsinhalten (Machine to Machine), einer wichtigen Komponente für IdD-Plattformen (Internet der Dinge).

Nimblevox, die Cloud and On-Premise Interactive Voice Response (IVR) Plattform, die den Kunden durch eingehende und ausgehende Sprachdienste verbesserte Kundenerlebnisse bietet.

Invigorate, das Rating and Charging System mit Echtzeitzugriff wird gegenwärtig weltweit genutzt, um Serviceleistungen für mehr als 20 Millionen Abonnenten bereitzustellen. Invigorate versetzt die Betreiber in die Lage, Serviceleistungen auf der Grundlage individueller Kundenwünsche rasch zusammenzustellen, voranzutreiben und zu diskontieren und gleichzeitig die Nutzung zusätzlicher profitabler Anwendungen zu fördern.

ZephyrTel wird die hochmodernen Softwareentwicklungs- und Leistungsverbesserungsverfahren nutzen, um die branchenweit höchsten Installationsstabilitäts- und Durchsatzraten für die Kunden von NewNet zu ermöglichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen einen Betreuungsservice rund um die Uhr und eine qualitativ hochwertige globale Serviceabdeckung bieten, um die Kundenzufriedenheit bei Technologieinvestitionen weiter zu steigern.

Mike Shinya, CEO von ZephyrTel, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Wir haben in diesem Jahr mehrere Übernahmen abgeschlossen und nun wird unser wachsendes und umfangreiches Lösungsportfolio von NewNet fortgeführt. Gegenwärtig sind wir sehr gut positioniert, um den globalen Telekommunikations-Softwaremarkt, und zwar von den kleinsten bis hin zu den größten Unternehmen, zu bedienen. Die Übernahme von NewNet wird unser Portfolio im Bereich des innovativen Mobilfunks und mit Blick auf die Verbesserung der Kundenerlebnisse signifikant stärken und wir sind äußerst erfreut, sowohl NewNet als auch seine Kunden in der ZephyrTel Familie begrüßen zu können."

Weitere Informationen über ZephryTel finden Sie unter www.zephyrtel.com.

ENDE -

Über NewNet Communication Technologies

NewNet is einer der führenden globalen Anbieter von Mobilfunktechnologie-Lösungen der nächsten Generation, der seit mehr als 25 Jahren seine fachliche Kompetenz in den folgenden vier Bereichen zur Verfügung stellt: mobile Nachrichten, Zahlungssicherheit, interaktive Sprachkommunikationssysteme und drahtlose Breitbandkommunikation. NewNet ist auf Innovationen ausgerichtet und bietet den Anbietern und Unternehmen eine breite Palette an Lösungen, die entwickelt wurden, um die globalen Kommunikationsmöglichkeiten zu optimieren. Die Lösungen von NewNet stehen für eine Reihe von Anwendungen zur Verfügung, darunter Vor-Ort-, gehostete, gemanagte und Cloud-Lösungen. NewNet ist ein Portfoliounternehmen von Skyview Capital. Weitere Informationen finden Sie unter www.newnet.com.

Über ZephyrTel

ZephyrTel wurde Anfang 2018 gegründet und hat sich anschließend rasch bis zu einem Umsatzvolumen von 70 Mio. US-Dollar entwickelt. Mit mehr als 5.000 Installationen sowie 4.000 Ingenieuren in über 50 Ländern rund um den Globus wurden seine Systeme inzwischen bei 75% der führenden Telekommunikationsanbieter installiert und das Unternehmen erweitert laufend seine Telekommunikationsproduktpalette. ZephyrTel bedient gegenwärtig die Telekommunikationsbranche rund um den Globus mit Softwareprodukten für den Einzelhandel, für Infrastrukturmaßnahmen, mobile und Cloud-Anwendungen sowie bestmögliche Kundenerlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.zephyrtel.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181218005781/de/

Contacts:

Für zusätzliches Informationsmaterial wenden Sie sich bitte per E-Mail an

Mike Shinya, CEO mike.shinya@zephyrtel.com

Martyn Lambert, Chief Marketing Officer, martyn.lambert@zephyrtel.com

Paula Elliott, Managing Director, C8 Consulting paula@c8consulting.co.uk