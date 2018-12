Von Giovanni Legorano und Marcus Walker

ROM (Dow Jones)--Italien hat sich im Haushaltsstreit offenbar auf einen Kompromiss mit der EU geeinigt. Dies teilte das italienische Finanzministerium am Dienstag mit. Damit wäre der Streit zwischen der populistischen Regierung Roms und den EU-Behörden über das Haushaltsdefizit des Landes beigelegt, der seit Monaten die Finanzmärkte in Unruhe versetzt hatte.

Die Vereinbarung, die am Dienstagabend von der Europäischen Kommission noch nicht bestätigt wurde, würde es Italien ermöglichen, ein EU-Disziplinarverfahren vorerst zu vermeiden. Sollte sich dies bestätigen, könnte das Vertrauen der Anleger in italienische Anleihen wiederhergestellt, die Kreditkosten der römischen Regierung gesenkt und die Verluste begrenzt werden, die die italienischen Banken seit diesem Sommer durch ihre hohen Staatsanleihenestände erlitten haben.

Die durch den Streit zwischen Rom und Brüssel ausgelöste Unruhe an den Finanzmärkten hat dazu beigetragen, die italienische Wirtschaft an den Rand der Rezession zu bringen. Beide Seiten haben in letzter Zeit versucht, die Konfrontation zu entschärfen, nachdem sie zuvor eine harte Linie eingeschlagen hatten. Damit war die Angst vor einer Finanzkrise in der Eurozone wieder belebt worden.

Eine Sprecherin des italienischen Finanzministeriums sagte, die Vereinbarung mit der Kommission sei "informell" und könne erst am Mittwoch abgeschlossen werden. Eine Sprecherin der Kommission sagte, dass die Spitzenbeamten der Institution die Angelegenheit am Mittwochmorgen diskutieren würden.

