Skitude, die weltweit größte Apps-Community von digital vernetzten Schneesportbegeisterten mit über eine Million Nutzern, meldet die Einführung einer Premium-Version seines beliebten Profils. Skitude-Apps sind für Android- und Apple-Geräte verfügbar. Mit dem Premium-Upgrade kann der Nutzer seine Ski- bzw. Snowboarding-Aktivitäten des Tages als interaktive 3D-Landkarte, Speed Heat Map oder mittels statistischer Analyse der Abfahrten, Pisten und zurückgelegten Entfernungen nachhalten. Außerdem ist Skitude Premium mit Apple Watch kompatible, was verhindert, dass Ihr Smartphone-Akku schon mittags leer ist, was sonst häufig bei Tracking-Apps der Fall ist.

Weiterhin bietet die Premium-Version 3D-Landkarten und hochentwickelte Statistiken für über 2.500 Skiorte weltweit, zusammen mit Echtzeit-Informationen zu den Pistenverhältnisse und ob die Pisten offen sind. Auch werden Sehenswürdigkeiten, Webcams und viele weitere nützliche Informationen bereitgestellt, die Ihnen helfen, Ihre Zeit auf der Piste optimal zu nutzen.

Zu den vielen Funktionen von Skitude gehört auch eine Alarmier-Funktion, die Ihren genauen Standort im Falle eines Unfalls für den Rettungsdienst aufzeichnet. Nutzer können miteinander Kontakt aufnehmen und Fotos und Standortinformationen sowie ihre Ski- und Snowboarding-Statistiken austauschen.

Zurück im Ort können Sie dann Ihre Statistiken mit der Skitude-Community synchronisieren und bei einem weltweiten Wettbewerb mitmachen, bei dem eine Bestenliste geführt wird und Preise mit den Challenges vergeben werden. Es gibt auch spezielle Bereichswettbewerbe (mit Preisen wie Skipässe oder einem Sortiment an Skiausrüstung) für Skifahrer und Snowboarder aller Stufen des Könnens.

Sie können die Haupt-App herunterladen, indem Sie nach Skitude im Playstore von Apple bzw. Google suchen, oder Ihre Reiseziel-App aufsuchen unter https://www.skitude.com/en/skitude-apps

Über Skitude

Skitude ist in vielen Apps für iPhone und Android verfügbar und soll das Erlebnis von Wintersportenthusiasten neu gestalten. Das App-Netzwerk wurde bereits von über eine Million Anwendern genutzt und zeichnet deren Aktivitäten in mehr als 800 Skigebieten in 40 verschiedenen Ländern auf.

Mit Skitude kompatible Anwendungen bilden das weltweit größte Ski-App-Netzwerk und stellen neben Live-Informationen zu Skiorten in der ganzen Welt auch Tools bereit, mit denen Anwender ihre Aktivitäten auf den Pisten aufzeichnen und auch Preise gewinnen können.

Die Apps bieten Informationen zu Skigebieten weltweit, unter anderem die Besonderheiten der einzelnen Skiorte, Schneeverhältnisse und Wettervorhersagen. Außerdem können Nutzer mit den Apps Trips organisieren, Skipässe kaufen und erneuern, Preisnachlässe erhalten, Unterkünfte buchen und vieles mehr.

