Organisationen, die eine zuverlässige und sichere hybride IT-Umgebung benötigen, profitieren ab sofort von der Flexibilität des cloudbasierten Flowmon Collector. Es ist die erste vollwertige NetFlow/IPFIX Appliance (https://www.flowmon.com/en/products/flowmon/netflow-collector) auf Amazons AWS Marketplace. Das Produkt bietet Funktionen für Erhebung, Reporting, Analyse und Fehlerbehebung des Netzwerkdatenverkehrs.



Laut Gartner (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2 017-04-05-gartner-says-a-massive-shift-to-hybrid-infrastructure-servi ces-is-underway) können Organisationen, die hybride Infrastrukturen installieren, die Kostensituation optimieren und die Effizienz steigern. Die Auswahl des richtigen Instrumentariums zur Bereitstellung von Rundum-Services in einer Stückwerk-Umgebung wird aber dadurch zu einer komplexen Angelegenheit. Gartner geht davon aus, dass bis 2020 90 % aller Organisationen Mechanismen zur hybriden Infrastrukturverwaltung einführen werden.



"Wenn die Mischung aus bauseitiger, Umkreis- und Cloud-Infrastruktur gängige Praxis wird, kommt es auf ein zuverlässiges, verfügbares und sicheres Netzwerk quer durch alle Plattformen an, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb sicherzustellen", sagt Pavel Minarik, Chief Technical Officer bei Flowmon Networks. "Die Verfügbarkeit von Flowmon Collector auf dem AWS Marketplace versetzt Kunden in die Lage, bei der zentralisierten Überwachung ihrer hybriden Umgebungen von der Flexibilität der Cloud-Bereitstellung zu profitieren. Alle IT-Teams haben handlungsrelevante Informationen, um die Arbeitsabläufe zu optimieren und eine schnelle Vorfallsbehebung zu gewährleisten, damit das Geschäft nicht leidet."



Flowmon bietet ab sofort eine breite Palette an Finanzierungsoptionen, einschließlich Hardware, unbefristete Lizenz und Abonnement. Die Kunden haben auch die freie Auswahl, ob sie ihre Lösung für Netzwerküberwachung (https://www.flowmon.com/en/solutions/use-case/flow-monitoring) und Analytik in der Cloud oder bauseitig als virtuelles System oder Hardware hosten möchten. Die Cloud-Bereitstellung ist sofort verfügbar und verursacht keine Zusatzkosten. Flowmon Collector AWS (https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07K8CY7K3) unterstützt die Überwachung des Netzwerkverkehrs in einer AWS-Umgebung ohne separate Appliances zur Erzeugung von Netzwerkstatistiken (NetFlow v5/v9, IPFIX und weitere Flussdaten).



Wenn Organisationen die cloudbasierten Überwachungsfunktionen von Flowmon über ERSPAN oder vTaps implementieren, haben sie die volle Kontrolle über den gesamten Ost-West-Verkehr ihrer hybriden IT-Umgebungen durch ein einziges Sichtfenster. Die Lösung ist für hyperskalierbare Netzwerkanalyse konzipiert und ermöglicht die Überwachung von nahezu unbegrenzter Bandbreite. Dadurch wächst sie mit den Anforderungen der Organisation.



Mit der Flowmon-Lösung können operative und Sicherheits-Teams der IT wirkungsvoll Leistungsprobleme im Netzwerk identifizieren, schnell die Ursachen von Vorfällen beheben, Reporting und Kapazitätsplanung durchführen sowie unerwünschte Störungen und Cyber-Bedrohungen erkennen, die Perimeter- und Signatur-basierte Lösungen umgehen.



Flowmon Collector AWS wird als Bring-Your-Own-License angeboten. Lizenzen können bei Flowmon-Channel-Partnern erworben werden.



Informationen zu Flowmon Networks



Flowmon Networks (http://www.flowmon.com) entwickelt Produkte für die Überwachung der Netzwerkleistung und Netzwerksicherheit, die Informationen des Verkehrsflusses (https://www.flowmon.com/en/solutions/use-case/netflow-ipfix) nutzen.



