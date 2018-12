Tradeshift Link bringt Integration-as-a-Service ins offene Netzwerk von Tradeshift

Tradeshift, der Marktführer bei Lieferkettenzahlungen und -märkten, gab heute bekannt, Babelway übernommen zu haben, einen wichtigen Innovator für Cloud-Integrationstechnologie. Seit Jahren bietet Babelway den weltweit größten Unternehmen eine standardisierte Möglichkeit, unterschiedliche Systeme einfach und schnell zu verbinden. Jetzt ist das Unternehmen der weltweit größten Handelsplattform für Unternehmen beigetreten, die es jedem Unternehmen auf der Welt ermöglicht, sich mit dem digitalen globalen Handel zu verbinden. Die leistungsstarke Technologie von Babelway wird nun als Tradeshift Link angeboten.

Tradeshift Link wird die Integration getrennter Systeme für Einkauf, Zahlungen und Verkauf im B2B-Bereich beschleunigen, eine große Herausforderung für Unternehmen, die moderne, digitale Lieferketten aufbauen.

"Wir sind der Meinung, dass der B2B-Handel vernetzt, digital und flexibel sein sollte. Wir arbeiten seit über sechs Jahren mit Babelway zusammen und haben in dieser Zeit den großen Wert ihrer Technologie für unsere Anwender erfahren", so Christian Lanng, CEO und Gründer von Tradeshift. "Dies erweitert die Möglichkeiten unserer Plattform deutlich und vereinfacht Integrationen."

Tradeshift Link geht über einfachen Dokumentenaustausch hinaus und ermöglicht Banken und dritten App-Anbietern eine einfache Verbindung mit dem Netzwerk von Tradeshift, um Finanzlösungen wie Finanzierung und frühe Zahlungsdienstleistungen anzubieten. Kleine und mittlere Verkäufer, die traditionell über kleinere ERP-Systeme und Teams verfügen, werden über Tradeshift Link leichter mit großen Fortune-500-Käufern zusammenarbeiten können.

"Wir sind heute sehr stolz und sehen diese Übernahme durch Tradeshift, ein Unternehmen, mit dem wir seit 6 Jahren eng zusammenarbeiten, als große Bestätigung der Plattform und unseres Teams", so Francois Van Uffelen von Babelway. "Unsere Plattform ist skalierbar und passt perfekt zum Ziel von Tradeshift, jedes Unternehmen weltweit zu verbinden."

Über Tradeshift

Tradeshift fördert Lieferketten-Innovationen für die digital vernetzte Wirtschaft. Als Marktführer bei Lieferkettenzahlungen und -märkten unterstützt das Unternehmen Käufer und Händler bei der Digitalisierung aller Handelsabschlüsse, bei der Zusammenarbeit bei jedem Prozess und bei der Vernetzung mit allen Lieferketten-Apps. Mehr als 1,5 Millionen Unternehmen in 190 Ländern vertrauen Tradeshift bei der Verarbeitung von Geschäftswerten in Höhe von über einer halben Billion US-Dollar. Damit ist Tradeshift das größte internationale Unternehmensnetzwerk für An- und Verkauf. Entdecken Sie den Handel für alle unter tradeshift.com.

