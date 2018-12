Die von China angestrebte staatliche Kryptowährung soll den Yuan ersetzen und die Überwachung aller Finanz-Transaktionen ermöglichen.

TOP-Meldung Chinas Zentralbank entwickelt staatliche Bitcoin-Alternative Die People's Bank of China arbeitet an der Entwicklung eines eigenen Kryptowährungsprototyps. Offenbar glaubt die Zentralbank, dass diese staatliche Kryptowährung nicht nur Bitcoin, sondern möglicherweise sogar den Dollar übertrumpfen kann. Obwohl die Regierung von Präsident Xi Jinping viel zur Zerstörung des heimischen Kryptowährungsmarktes beigetragen hat, arbeitet sie derzeit an der Entwicklung ihrer eigenen sicheren, auf Blockchain basierenden digitalen Währung. Die People's Bank of China hat 78 Patente für digitale Währungen angemeldet, von denen 44 im Zusammenhang mit Blockchain stehen. Damit ist sie der fünftstärkste Anmelder von Patenten in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...