Christine Lagarde, die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), hat die Zentralbanken aufgefordert, eigene Kryptowährungen in Betracht zu ziehen. In Russland kommt man dieser Empfehlung womöglich nach.Grundsätzlich stehen Kryptowährungen in Konkurrenz zu Fiatgeld, den nationalen Währungen, die von den weltweiten Notenbanken herausgegeben werden. Doch ihre zahlreichen Vorteile stoßen auch bei den Währungshütern auf vorsichtiges Interesse.Geteilte MeinungenSicher, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...