Berlin/Saarbrücken (ots) - Nach Einschätzung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) muss Deutschland Konsequenzen aus den sozialen Protesten der "Gelbwesten" in Frankreich ziehen. "Die Entwicklung in Frankreich ist ein Weckruf für Deutschland", sagte Heil der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch).



Wer hierzulande keine gesellschaftliche Spaltung wolle, müsse dafür sorgen, "dass unsere Gesellschaft auch sozial zusammenbleibt". Dies bedeute, dass Menschen mit niedrigen Einkommen bessere Verdienstmöglichkeiten bekämen. Auch müsse man "den Wert der Arbeit wieder mehr schätzen".



