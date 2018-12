Düsseldorf (ots) - Der Kabarettist Christian Ehring (46) macht Pause von der Bühne. Er wolle sich im nächsten Jahr auf seine Fernseharbeit konzentrieren und schreibe an einem neuen Solo-Programm, sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Ehring moderiert die Satiresendung "Extra 3" des NDR und gehört zum Team der "heute Show" beim ZDF. Außerdem ist er in den erfolgreichen Ensemble-Produktionen "Couch", "Sushi" und "Freaks" des Düsseldorfer "Kom(m)ödchen" zu erleben. Diese Abende lässt die Kabarettbühne 2019 auslaufen. "Es gibt Phasen im Leben, da braucht die Familie einfach mehr Zeit, und man muss sich neu organisieren", sagte Ehring, "darum habe ich mich für ein Bühnen-Sabbatjahr entschieden." Die Ensemble-Programme des Kom(m)ödchens sind Dauerbrenner. Das älteste, "Couch. Ein Heimatabend", steht seit 2006 auf dem Spielplan.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621