"Badische Neueste Nachrichten" zu Baukindergeld:

"Es ist wie bei der Sache mit dem Huhn und dem Ei. Was war zuerst da? Auch beim Baukindergeld stellt sich die Frage, was Ursache und was Wirkung ist. Hat die Große Koalition mit der Einführung des Baukindergeldes einen Nerv der Zeit getroffen und viele bau- oder kaufwillige Familien ermutigt, sich jetzt eine Immobilie anzuschaffen? Oder haben einfach deshalb so viele Familien einen Antrag auf die staatliche Förderung gestellt, weil das Geld im Augenblick zur Verfügung steht? Hat die Nachfrage das Angebot geschaffen - oder das Angebot die Nachfrage befördert?"/be/DP/nas

