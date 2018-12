"Westfälische Nachrichten" zu Umwelt/Diesel:

"Das ist mal eine Aufgabe: Um satte 37,5 Prozent sollen die Automobilhersteller die CO2-Emissionen ihrer Flotten zwischen 2021 und 2030 senken. Das zwingt die Autobauer dazu, konventionelle Technik bis aufs Äußerste auszureizen. Und es wird die Elektromobilität gehörig vorantreiben. Gut so. Aber strenge Vorgaben und pfiffige Entwicklungsabteilungen garantieren noch keine sauberen, alltagstauglichen Lösungen. Wer Kohlendioxid-Emissionen bei konventionellen Fahrzeugen signifikant senken will, kommt an modernen Diesel-Aggregaten nicht vorbei. Und die möchten nicht wenige Politiker und Umweltschützer am liebsten komplett verschwinden lassen."/be/DP/nas

