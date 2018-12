The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A10K98 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0027982179 NED.WATERSCH. 06-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12UFF6 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A169HY8 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1HKXF1 UNICR.BK IR. 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2EG0 LB.HESS.THR.CARRARA12J/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3CT5 LB.HESS.THR.CARRARA06K/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0YBN4 LBBW HPF 14/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB2780 LBHT IS.A.278 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1028901673 CEB 14/18 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0580467875 PRUDENTIAL 11/UND MTN BD02 BON USD N

CA BK8A XFRA BE6213295577 BEKAERT N.V. 10-18 BD03 BON EUR N

CA SWP7 XFRA BMG8252G2207 SOLARTECH INTL H. HD-,01 EQ00 EQU EUR N

CA ADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 EQ00 EQU EUR N