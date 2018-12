FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10

M83 XFRA AU000000MDI5 MIDDLE ISLAND RES LTD.