Medieninformation

Markus Holtz wird neuer Leiter Investor Relations bei der Baloise

Basel, 19. Dezember 2018. Markus Holtz wird neuer Leiter Investor Relations bei der Baloise Group. Er übernimmt das Team von Marc Kaiser, der als Head Corporate Communications & Investor Relations bisher eine Doppelfunktion innehatte.

Markus Holtz (DE, 1978) wird zum 1. Januar 2019 neuer Leiter Investor Relations bei der Baloise Group. Der 40-jährige promovierte Mathematiker und Aktuar arbeitet sei zehn Jahren bei der Baloise, zunächst im Risikomanagement der Gruppe, die letzten zwei Jahre als Senior Investor Relations Manager. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern in Freiburg im Breisgau.

Markus Holtz rapportiert als Leiter Investor Relations an Marc Kaiser, der bis anhin diese Funktion in einer Doppelrolle wahrgenommen hat.

Baloise Group Investor Relations Team

Markus Holtz, Leiter Investor Relations Marco Baffinato, Investor Relations Manager Susanna Neukomm, IR Koordinator

Marc Kaiser, Leiter Corporate Communications & Investor Relations

Wichtige Daten

07. März 2019: Medien- und Analystentelefon-Konferenz zum Jahresabschluss 2018



29. März 2019: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018



26. April 2019: Generalversammlung

