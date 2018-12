Der US-Paketdienst senkte gerade seine Gewinnprognosen für 2019. Dazu erklärte man, dass sich der weltweite Handel in den vergangenen Monaten abgeschwächt habe und das werde sich vermutlich noch verstärken.



FedEx spiegelt den Zustand der Weltwirtschaft oft sehr gut wider. An den Börsen hatten zuletzt Sorgen zugenommen, dass die Konjunktur kommendes Jahr deutlich abkühlen wird. Das Unternehmen senkte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2019 auf 15,50 bis 16,60 $ vor Sonderposten. Bisher waren es 17,20 bis 17,80 $. Die neue Schätzung basiert auf der Erwartung eines moderaten Wachstums in den USA.



Das Management verwies unter anderem auf schwierige Bedingungen in Europa, etwa wegen Brexit-Unsicherheiten, der zuletzt in Deutschland geschrumpften Wirtschaft und den heftigen Protesten in Frankreich. Der Konzern will mit zusätzlichen Einsparungen gegensteuern. So will sich das Unternehmen von einigen Mitarbeitern trennen. Investitionen und Aktienrückkäufe stehen zudem auf dem Prüfstand.



Das abgelaufene Quartal, das am 30. November endete, lief unterdessen noch gut. Der Gewinn stieg binnen Jahresfrist um 17 % auf 935 Mio. $. Der Umsatz legte um 8 % auf 17,8 Mrd. $ zu.



